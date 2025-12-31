На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

Западное издание Bloomberg назвало новую сложность для реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. По мнению журналистов, таковой стала атака на резиденцию президента России Владимира Путина и решение Москвы пересмотреть переговорную позицию после произошедшего.

Авторы публикации напомнили, что глава Белого дома «был очень зол», когда узнал об атаке. По их мнению, такая реакцию американского лидера говорит о том, что он встал на сторону России.

На Западе высказались о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.