НАТО изучит атаку ВСУ на резиденцию Путина

Вашингтон намерен всесторонне проанализировать обстоятельства недавней попытки атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы проведем исчерпывающий анализ всех имеющихся разведданных, касающихся нападения на резиденцию Путина», — сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. Одновременно дипломат подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева являлись бы, по его словам, «безрассудными». Они не способствуют продвижению к мирному урегулированию между Украиной и Россией.

Зеленский отреагировал на атаки на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил, что в ночь на 29 декабря киевские власти предприняли террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотного летательного аппарата. По словам Лаврова, все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны. Он добавил, что, несмотря на этот инцидент, Москва не собирается прекращать переговоры с США, однако позиция Российской Федерации на переговорах будет скорректирована.