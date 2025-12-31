Зеленскому дали совет для переговоров с Трампом

Многие лидеры Европы по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу, поэтому дали совет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед их переговорами во Флориде. Об этом написал журнал Spiegel.

В частности, евролидеры призвали Зеленского быть осторожным с Трампом.

«Публично европейцы были полны похвал [насчет результатов переговоров Трампа и Зеленского в США] … Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете», — отмечается в материале.