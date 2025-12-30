СМИ: евролидеры хвалят Трампа в лицо, но в тайне не доверяют

Европейские лидеры перед недавними переговорами президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде предупредили его быть предельно осторожным в общении с американским лидером. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции стенограмму закрытой телеконференции. По данным издания, в частном формате руководители стран Евросоюза выразили сомнения в надежности Трампа как переговорщика и партнера Украины, несмотря на публично сделанные комплиментарные заявления.

«Публично европейцы были полны похвал [по поводу результатов переговоров Трампа и Зеленского в США — ред.]… Однако, несмотря на то, что публичные заявления звучат в целом позитивно, европейцы вовсе не видят ситуацию в таком радужном свете. Скорее всего, речь идет о том, чтобы при помощи похвалы удержать на плаву президента США Трампа, который говорил о „большом прогрессе“», — говорится в публикации Spiegel.

Журнал утверждает, что во время телеконференции канцлер Германии Фридрих Мерц отдельно обратился к Зеленскому с рекомендацией «не заходить слишком далеко» в предстоящем разговоре с Трампом. Речь шла о рисках возможных территориальных уступок в пользу России, параметрах будущих гарантий безопасности и условиях послевоенного восстановления Украины.

Переговоры между Трампом и Зеленским стали для украинского лидера непростым испытанием. Как сообщали зарубежные СМИ, в окружении Зеленского выражали обеспокоенность состоявшимся телефонным разговором Трампа с президентом России Владимиром Путиным и тем, как он мог повлиять на характер и тон последующих переговоров. Что известно о переговорах, читайте в материале URA.RU.