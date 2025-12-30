Экипаж венесуэльского танкера прикрылся флагом РФ, спасаясь от США

NYT: на уходящем от сил США танкере появился флаг России
Экипаж нефтетанкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России», пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источника, большая часть экипажа судна — выходцы из России, Украины и Индии.
Журналисты заметили, что американские военные устроили блокаду Венесуэлы, задерживают и досматривают суда, идущие в порты республики или возвращающиеся из них.
В частности, вечером 20 декабря силы США попытались захватить Bella 1. Свои действия они объяснили тем, что получили ордер на захват танкера, находящегося в санкционных списках.
Экипаж оказал активное сопротивление и не позволил береговой охране США попасть на борт.
В настоящее время американская администрация рассматривает как отказ от захвата, так и переброску дополнительных сил в район инцидента. Власти, в частности, могут направить группу реагирования на угрозы морской безопасности.