Экипаж венесуэльского танкера прикрылся флагом РФ, спасаясь от США

Экипаж нефтетанкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России», пишет The New York Times со ссылкой на источники.

© marinetraffic / Hakon Rimmereid

По словам источника, большая часть экипажа судна — выходцы из России, Украины и Индии.

Журналисты заметили, что американские военные устроили блокаду Венесуэлы, задерживают и досматривают суда, идущие в порты республики или возвращающиеся из них.

В частности, вечером 20 декабря силы США попытались захватить Bella 1. Свои действия они объяснили тем, что получили ордер на захват танкера, находящегося в санкционных списках.

Экипаж оказал активное сопротивление и не позволил береговой охране США попасть на борт.

В настоящее время американская администрация рассматривает как отказ от захвата, так и переброску дополнительных сил в район инцидента. Власти, в частности, могут направить группу реагирования на угрозы морской безопасности.