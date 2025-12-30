Украинский президент Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский политик находится в трудной ситуации.

«Похоже, всплывают новые подробности коррупционных скандалов, и это еще больше изолирует его», — подчеркнул он.

По мнению Расмуссена, Россия не поддержит «мирный план», предложенный Киевом. По мнению американского специалиста, Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с Москвой, а также принять реальное положение дел на поле боя.

Ранее антикоррупционные обыски прошли в Киеве после отъезда Зеленского в США.