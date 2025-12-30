Премьера Японии вынудили переехать в «замок с привидениями»

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити через несколько месяцев после вступления в должность переехала в официальную резиденцию главы правительства — «замок с привидениями», передает CBS News.

По данным портала, резиденция расположена в центральной части Токио, рядом с рабочим офисом премьер-министра, что делает её удобной для повседневной деятельности.

Вместе с тем, у построенной в 1929 году в центральном Токио резиденции — мрачная история. В здании неоднократно происходили попытки государственных переворотов, погибли десятки военных, чиновников, отметили авторы статьи.

По слухам, призраки погибших заглядывают в кабинеты действующих чиновников, показывают на следы от пуль на стенах, пугают.

Журналисты заметили, что Такаити, по примеру своих предшественников — Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга — не желала переезжать в мрачное здание.

В декабре критики все же вынудили главу кабмина перебраться в госрезиденцию — в газетах и соцсетях обвинили женщину в том, что она слишком медленно реагирует на события, слишком долго добирается до тех мест, где произошли катастрофы.