Госсекретарь США обсудил ситуацию в Йемене с главой МИД Саудовской Аравии

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил ситуацию в Йемене во время телефонного разговора с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом аль Саудом. Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

В публикации отмечается, что они обсудили продолжающуюся напряженность в Йемене, а также вопросы, влияющие на региональную безопасность и стабильность.

До этого сообщалось, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по грузу в порту в Йемене.

В декабре ситуация в Йемене резко обострилась из-за масштабного наступления ЮПС, стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны. В МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией.

26 декабря саудовская авиация нанесла предупредительные удары по позициям ЮПС в долине Нахб (Хадрамаут). Эр-Рияд официально потребовал от сепаратистов немедленно покинуть Хадрамаут и Эль-Махру и передать базы правительственным силам. Коалиция предупредила, что любые действия будут подавлены силой.