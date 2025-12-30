В Госдуме высказались о запрете на въезд в Грузию для некоторых россиян
Нужно разбираться, кто поручил не пропускать граждан России через грузинскую границу. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал сообщения о том, что российских туристов стали разворачивать на грузинской границе из-за записи о месте рождения в загранпаспорте.
Парламентарий обратил внимание, что в последнее время отношения России с Грузией налаживаются по различным каналам, в том числе парламентским. Также он отметил, что государственные структуры не знали о ситуации с дискриминацией россиян по факту их рождения.
— Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят налаживания и сближения страны с Россией. Возможно, где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии, который дал такие указания, если они действительно есть, — высказался Водолацкий.
Он также подчеркнул, что никто не дает права ни одной стране делить россиян по месту рождения или месту проживания, передает Lenta.ru.
30 декабря появились сообщения о том, что российских туристов начали разворачивать на границе с Грузией из-за указания Республики Крым, Луганской Народной Республики и других новых регионов России в качестве места рождения в заграничном паспорте.