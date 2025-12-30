Вашингтон запускает собственное глубокое расследование обстоятельств атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Соединенные Штаты намерены досконально изучить все массивы информации, доступной разведсообществу. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business. При этом он не стал скрывать раздражение, прямо назвав действия Киева "безрассудством".

© Московский Комсомолец

"Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина", - сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что если подобная атака имела место, то выглядит она "безрассудной". По словам американского постпреда, подобные действия никак не могли бы помочь достижению мира между Украиной и Россией.

Поводом для расследования стали события ночи на 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим атаковал резиденцию президента в Новгородской области роем из 91 БПЛА. Москва уже заявила о пересмотре условий переговоров, а Дональд Трамп, по данным Кремля, был шокирован «сумасшедшими» действиями украинского руководства.