Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки на резиденцию Путина

Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания бывшего президента Югославии Слободана Милошевича на фоне атаки Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Вучич напомнил, что по Милошевичу били в 1999 году. Он подчеркнул, что некоторые силы думали, что у них есть право атаковать тех, кого они захотят.

«Это появилось не вчера и не сегодня. Все это одна кухня», — заявил он.

Сербский лидер добавил, что у него нет достаточного объема разведданных, однако «решение [конфликта] не в том, чтобы бить по лидерам государств».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает