Скончался самый полный человек в мире

Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса в 2017 году как самый полный человек в мире, скончался на 42-м году жизни. Об этом пишет El Universal.

© Guinness World Records

По данным портала, в 2020 году Франко перенес коронавирус.

В последние дни состояние здоровья мужчины резко ухудшилось из-за инфекции почек, которая развивалась с системными осложнениями, что и привело к летальному исходу.

В 2017 году Франко вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире — тогда он весил 595 кг.

По совету врачей, мужчина перешел на средиземноморскую диету, а впоследствии согласился на две операции. После этого вес мексиканца снизился на 49%.

Его лечащий врач заметил, что история Хуана Педро мотивировала многих людей по всему миру, заставила заниматься спортом, правильно питаться.