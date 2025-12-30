Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов зачитать вслух фрагменты из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин», если США снимут санкции с «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, он будет настолько рад в случае снятия санкций, что готов прочитать фрагмент с письмом Татьяны Онегину на русском языке. При этом, ранее Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская «Нефтяная индустрия Сербии» уже подали запрос минфину США на снятие санкций. Решение по этому запросу еще не принято.

«Мы его с нетерпением ожидаем и надеемся на позитивное решение. Я не умею петь, когда-то умел декламировать поэзию, даже знал наизусть письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне на русском языке. Буду готов, если нам дадут лицензию на оперативную деятельность, хотя бы часть продекламировать, пусть народ надо мной смеется, настолько счастлив буду, если это произойдет, но не могу этого обещать», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия имеет сильную армию и никому не даст повторить агрессию 1999 года.