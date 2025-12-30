Стало известно о болезни Зеленского

Владимир Зеленский заболел после визита в Соединенные Штаты, где во Флориде встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Зеленский после переговоров с американским лидером ответил на вопросы журналистов. При ответе на один из вопросов он закашлялся.

«Извините, немного простыл», — пояснил украинский лидер.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. До приезда в штат украинский лидер сделал остановку в Канаде, где встретился с рядом официальных лиц.