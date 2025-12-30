Владимир Зеленский определился, кто будет руководителем его офиса, но не назвал его имени. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на беседу политика с журналистами.

"Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже", - заявил Зеленский.

Также глава киевского режима анонсировал предстоящие назначения новых глав областных администраций в начале нового года.

До 28 ноября пост главы офиса Зеленского занимал Андрей Ермак. 28 ноября антикоррупционные органы Украины провели у него обыски по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.

Вечером того же дня Зеленский отправил его в отставку.

Затем он перечислил кандидатов на пост нового главы офиса - ими оказались министр обороны Украины Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, а также заместитель главы офиса Павел Палиса и первый вице-премьер Михаил Федоров.