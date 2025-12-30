Зеленский заявил, что определился с главой своего офиса
Владимир Зеленский определился, кто будет руководителем его офиса, но не назвал его имени. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на беседу политика с журналистами.
"Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже", - заявил Зеленский.
Также глава киевского режима анонсировал предстоящие назначения новых глав областных администраций в начале нового года.
До 28 ноября пост главы офиса Зеленского занимал Андрей Ермак. 28 ноября антикоррупционные органы Украины провели у него обыски по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.
Вечером того же дня Зеленский отправил его в отставку.
Затем он перечислил кандидатов на пост нового главы офиса - ими оказались министр обороны Украины Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, а также заместитель главы офиса Павел Палиса и первый вице-премьер Михаил Федоров.