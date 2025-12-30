Стало известно, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина

Лидеры стран Евросоюза провели телефонные переговоры после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил об атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, в разговоре участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности разговора не уточняются.

«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский позвонил европейским лидерам после сообщений об атаке на резиденцию Путина.