Зеленский определился с кандидатурой главы своего офиса

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что определился, кто будет руководителем его офиса, но не назвал фамилии.

"Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский также информировал о предстоящих назначениях новых глав областных администраций.

"Что касается начальников ОВА, то изменения будут в начале года, сразу в начале года", - сказал он.

8 декабря украинского издания "Новости. Live" сообщило, что Зеленский впервые перечислил претендентов на должность главы своего офиса после увольнения Андрея Ермака. По данным издания, в их число вошли министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, председатель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса.

Отставка Ермака

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.