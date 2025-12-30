Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что нашел замену Андрею Ермаку, который оказался замешан в коррупционном скандале. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА - изменения будут в начале года, сразу в начале года», — подчеркнул просроченный лидер.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Ермак начал восстанавливать своё влияние в администрации Зеленского.