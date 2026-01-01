Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Киев и его западные союзники рассчитывают не на окончание войны, а на потерю власти президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит «Политика Страны».

«Они исходят из того, что у России грандиозные экономические проблемы. Расчет украинской власти: РФ развалится, Трамп проиграет демократам. Европе нужно, чтобы Украина воевала еще два года», — заявил он.

Арестович отметил, что главная цель — «не [президента России Владимира] Путина победить, а справиться с Трампом». По его словам, это связано с тем, что президент США меняет мировой порядок. Кроме того, отметил бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Европе выгодно, чтобы Киев продолжал военные действия, так как развернуты масштабные инфраструктурные и военные программы, на которых «хочется заработать».

Арестович предположил, как изменится позиция РФ после ударов по резиденции Путина

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. О каких именно вопросах идет речь, глава государства не уточнил.