Названо имя нового главы офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначит главой своего офиса уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

© Global look

«На сегодняшний день этой кандидатурой является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк», — говорится в тексте.

30 декабря Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатом на должность главы офиса президента, на смену Андрею Ермаку.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Зеленский определился с главой своего офиса

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.