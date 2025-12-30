Сербия имеет самую сильную армию в своей истории и не даст никому повторить агрессию НАТО 1999 года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе пресс-конференции по итогам года.

"У нас есть опытные специалисты, чтобы 1999 год никогда не повторился. Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул сербский лидер.

Вучич также отметил, что на днях Белград подписал "миллиардные контракты" для нужд сербской армии. Он сообщил, что страна приобретает все необходимое для защиты своего воздушного пространства, и в течение следующих трех лет будет создавать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

"В плане ПВО Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных стран в Европе", - заявил президент.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, в результате бомбардировок, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.