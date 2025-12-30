Зеленский хочет, чтобы Трамп прилетел на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет рад видеть в Киеве главу Белого дома Дональда Трампа, поскольку это «очень полезно для Украины». Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

«Он говорит о продвижении плана прекращения конфликта. Я сказал ему, что мы будем рады его видеть. Для Украины это очень полезно», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Президент Украины добавил, что это случится лишь в том в случае, если американский лидер прибудет с визитом непосредственно на Украину, а не приземлится в Польше. Зеленский отметил, что это станет свидетельством того, что у Киева появляется реальная возможность рассчитывать на установление режима прекращения огня.

В воскресенье Трамп провел встречу Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По завершении двусторонних переговоров оба президента совместно приняли участие в телефонных консультациях с лидерами европейских государств. Накануне американский лидер сообщил, что у него состоялся содержательный и, по его оценке, весьма результативный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По словам директора Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне профессор Питера Кузника, встреча Зеленского и Трампа не принесла каких-либо выгодных плодов. Даже пресс-конференция президентов после саммита, по словам профессора, прошла «вяло и сдержано».