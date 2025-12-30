Додик назвал попытку Киева атаковать резиденцию Путина терроризмом

Попытка Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области представляет собой акт терроризма и говорит о бессилии Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

"Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина является в соответствии со всеми международными нормами и конвенциями актом терроризма. Борьба с терроризмом - обязанность всего человечества. Поэтому вполне естественно, что большинство мировых лидеров осуждают этот бессмысленный акт. В то же время это подтверждение бессилия и нежелания Зеленского остановить страдания собственного народа", - написал Додик в X.