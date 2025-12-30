Зеленский анонсировал срочную встречу коалиции желающих

Владимир Зеленский анонсировал серию экстренных встреч с западными кураторами, которые пройдут буквально в первые дни 2026 года. Он заявил о договоренности провести переговоры с советниками по нацбезопасности «Коалиции желающих» прямо в Киеве, а затем — на высшем уровне во Франции. Главная интрига — участие в этом марафоне представителей Дональда Трампа, хотя президент США подобного не подтверждал.

«Только что Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции. Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Ни одного дня не теряем», — заявил Зеленский.

Напомним, что накануне стало известно, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию президента России роем БПЛА, что вызвало шок у Дональда Трампа и обещание Москвы жестко пересмотреть условия любых переговоров. Кроме этого Москва пообещала дать военный ответ на эту атаку.