Премьер Польши заявил о готовности США разместить войска на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты выразили готовность направить свои вооруженные силы на территорию Украины в рамках реализации соглашений о гарантиях безопасности после завершения вооруженного конфликта. Об этом сообщает газета Wiadomosci.

© Global look

«Ключевым итогом последних дней стало заявление США <...> о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», — сказал Туск.

Его слова приводит Wiadomosci.

Премьер-министр Польши заявил, что такого рода высказывания, исходящие из Вашингтона, «дают основания надеяться» на возможное разрешение конфликта в обозримой перспективе. Он также добавил, что заявление Соединенных Штатов вызвало удивление у некоторых партнеров.