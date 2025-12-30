МИД Швейцарии отказался комментировать попытку атаки по резиденции президента РФ
МИД Швейцарии заявил, что ведомство "не дает никаких комментариев" относительно попытки Украины атаковать беспилотными аппаратами резиденцию президента России, сообщает ТАСС.
Швейцарский МИД попросил стороны украинского конфликта "соблюдать гуманитарное право" и сказали о готовности ведомства поддерживать инициативы по содействию диалогу.
Российские власти рассказывали о предпринятой Украиной беспилотной атаке. Предполагается, что часть дронов была запущена из лесов Новгородской или Псковской областей
