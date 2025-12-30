С таким заявлением Урсула фон дер Ляйен выступила после телефонного разговора с главами стран — членов объединения.

© Global look

«Сегодня у нас состоялось хорошее обсуждение с европейскими лидерами нашей поддержки Украины, её безопасности и восстановления. В конечном итоге процветание свободного украинского государства зависит от его вступления в ЕС. Это также важнейшая гарантия безопасности», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова ранее отмечала, что присоединение Украины к Европейскому союзу может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. Дипломат считает, что «киевский режим использует тему интеграции в ЕС, чтобы «оставаться на плаву».