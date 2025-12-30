Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать резиденцию Путина

Политолог Евгений Минченко предположил, что дроны, пытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии. Об этом сообщает News.ru.

Читать новость полностью

ЕС меняет риторику: угроза с Востока и «спецоперация» против Европы

Евросоюз сменил риторику с агрессивной на «голубиное воркование», однако не отказался от своего курса на войну с Россией. Об этом сообщает «Царьград».

Читать новость полностью

Поставки российской нефти в Индию могут рухнуть

По предварительным данным аналитической компании Kpler, в декабре 2025 года экспорт российской нефти в Индию может сократиться примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на этот прогноз, показатель станет самым низким с ноября 2022 года.

Читать новость полностью

Раскрыт важный нюанс проживания Лурье в квартире Долиной

Юрист Илья Русяев заявил, что Полина Лурье, купившая недвижимость Ларисы Долиной, может переехать в квартиру еще до официальной выписки семьи певицы. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.

Читать новость полностью

Ставки по вкладам снизились в 10 крупных банках

© andriano_cz/iStock.com

Российские банки начали снижать ставки по рублёвым вкладам после того, как Банк России на заседании 19 декабря принял решение об изменении ключевой ставки до 16%. За период с 19 по 30 декабря ставки по депозитам в 10 крупнейших банках из топ-20 продемонстрировали нисходящую динамику, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».

Читать новость полностью

Ученые объяснили остановку Вифлеемской звезды

© Rastan/iStock.com

Библейское описание Вифлеемской звезды вызывает споры среди ученых. Евангелие от Матфея утверждает, что яркая звезда вела волхвов и остановилась над местом рождения Иисуса, что противоречит основам астрономии. Наука предлагала разные объяснения: сближение Юпитера и Сатурна, взрыв сверхновой или парад планет, но ни одна из версий не удовлетворяла всем условиям. Многие считали этот эпизод метафорой. Астроном Дэвид Мэтни предложил новую теорию, объединив данные из древнекитайских летописей и современное моделирование, сообщает Naked Science.

Читать новость полностью

КамАЗ оценил шансы на возвращение Mercedes-Benz в Россию

© ПАО «КАМАЗ»

Немецкий концерн Mercedes-Benz имеет возможность возобновить сотрудничество с КамАЗом и вернуться в Россию, но вряд ли до этого дойдёт, рассказал генеральный директор челнинского завода Сергей Когогин.

Читать новость полностью

Тайный склад НАТО и женщины-штурмовики: что происходит в Константиновке

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что глава ВСУ Александр Сырский перебросил в Константиновку женщин-штурмовиков, пытаясь удержать город. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Читать новость полностью

Вскрылись новые шокирующие подробности в деле экс-принца Эндрю

© Zuma/TACC

Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле несовершеннолетними. Часть документов, на которые обратило внимание издание Daily Express, содержат информацию, касающуюся бывшего британского принца Эндрю.

Читать новость полностью

Стали известны самые безопасные авто 2025 года: в рейтинге есть «китайцы»

© Euro NCAP

Европейская организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP подвела итоги 2025 года. Результаты краш-тестов и испытаний за прошедший год шокируют: половина позиций в топ-10 самых безопасных автомобилей года занята моделями из Поднебесной. Это знаменует собой серьёзный сдвиг на глобальном авторынке.

Читать новость полностью