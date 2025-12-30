Пока вы не уснули: место атаки ВСУ на резиденцию Путина и смена риторики ЕС
Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать резиденцию Путина
Политолог Евгений Минченко предположил, что дроны, пытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии. Об этом сообщает News.ru.
ЕС меняет риторику: угроза с Востока и «спецоперация» против Европы
Евросоюз сменил риторику с агрессивной на «голубиное воркование», однако не отказался от своего курса на войну с Россией. Об этом сообщает «Царьград».
Поставки российской нефти в Индию могут рухнуть
По предварительным данным аналитической компании Kpler, в декабре 2025 года экспорт российской нефти в Индию может сократиться примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на этот прогноз, показатель станет самым низким с ноября 2022 года.
Раскрыт важный нюанс проживания Лурье в квартире Долиной
Юрист Илья Русяев заявил, что Полина Лурье, купившая недвижимость Ларисы Долиной, может переехать в квартиру еще до официальной выписки семьи певицы. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.
Ставки по вкладам снизились в 10 крупных банках
Российские банки начали снижать ставки по рублёвым вкладам после того, как Банк России на заседании 19 декабря принял решение об изменении ключевой ставки до 16%. За период с 19 по 30 декабря ставки по депозитам в 10 крупнейших банках из топ-20 продемонстрировали нисходящую динамику, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».
Ученые объяснили остановку Вифлеемской звезды
Библейское описание Вифлеемской звезды вызывает споры среди ученых. Евангелие от Матфея утверждает, что яркая звезда вела волхвов и остановилась над местом рождения Иисуса, что противоречит основам астрономии. Наука предлагала разные объяснения: сближение Юпитера и Сатурна, взрыв сверхновой или парад планет, но ни одна из версий не удовлетворяла всем условиям. Многие считали этот эпизод метафорой. Астроном Дэвид Мэтни предложил новую теорию, объединив данные из древнекитайских летописей и современное моделирование, сообщает Naked Science.
КамАЗ оценил шансы на возвращение Mercedes-Benz в Россию
Немецкий концерн Mercedes-Benz имеет возможность возобновить сотрудничество с КамАЗом и вернуться в Россию, но вряд ли до этого дойдёт, рассказал генеральный директор челнинского завода Сергей Когогин.
Тайный склад НАТО и женщины-штурмовики: что происходит в Константиновке
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что глава ВСУ Александр Сырский перебросил в Константиновку женщин-штурмовиков, пытаясь удержать город. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».
Вскрылись новые шокирующие подробности в деле экс-принца Эндрю
Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле несовершеннолетними. Часть документов, на которые обратило внимание издание Daily Express, содержат информацию, касающуюся бывшего британского принца Эндрю.
Стали известны самые безопасные авто 2025 года: в рейтинге есть «китайцы»
Европейская организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP подвела итоги 2025 года. Результаты краш-тестов и испытаний за прошедший год шокируют: половина позиций в топ-10 самых безопасных автомобилей года занята моделями из Поднебесной. Это знаменует собой серьёзный сдвиг на глобальном авторынке.