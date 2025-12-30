О стремлении Владимира Зеленского сохранить власть любой ценой говорит атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По мнению политика, если нападение подтвердится, это станет окончательным доказательством того, что Зеленский и окружающая его система к миру не стремятся ради сохранения своей власти.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что в качестве ответа на атаку беспилотников на резиденцию Путина Россия может перейти к более серьезным ударам по энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивает военные нужды.

По словам депутата, ответом также будет продолжение наступления на всех направлениях и усиление требований России по гарантиям безопасности для нее в рамках переговоров.