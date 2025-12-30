Перуанские шаманы сделали предсказание о конфликте с Украиной и Трампе

Перуанские шаманы предсказали окончание конфликта на Украине в наступающем году. Об этом сообщает Reuters.

Прогноз был сделан во время традиционного ритуала 29 декабря на пляже в Лиме.

«Я вижу, что конфликт окончится, будет поднят флаг мира», — заявил шаман Хуан де Диос Гарсия.

Также участники церемонии сделали ряд других громких предсказаний. Гарсия предупредил, что президент США Дональд Трамп серьезно заболеет.

Шаман добавил, что, по его видению, лидер Венесуэлы Николас Мадуро будет побеждён и покинет страну.

Этот ежегодный ритуал проводится уже много лет. Ранее шаманы предсказывали скорую смерть экс-президента Перу Альберто Фухимори — он действительно через несколько месяцев умер в возрасте 86 лет. Что касается украинского конфликта — его окончание они три года назад также предрекали на 2023 год.