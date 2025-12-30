Писториуса потряс скандал в Бундесвере

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что потрясен скандальными инцидентами с участием десантников-парашютистов Бундесвера, и призвал наказать виновных по всей строгости. Об этом пишет Spiegel.

По данным журнала, Генпрокуратура ФРГ проводит расследование в отношении 19 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка Бундесвера, расквартированного в Цвайбрюккене (земля Рейнланд-Пфальц), по фактам праворадикального экстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков.

«Сообщения о случаях правого экстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюккене вызывают потрясение», — отметил министр.

Писториус подчеркнул, что инциденты явно противоречат «основным ценностям Бундесвера».

По его словам, неправомерные действия на местах не сразу были признаны таковыми, необходимые меры не были приняты своевременно. Он добавил, что такое положение недопустимо, военному руководству следует немедленно реагировать на происшествия и жалобы.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в 26-м парашютно-десантном полку в Цвайбрюккене несколько десятков военных постоянно издевались над сослуживцами, рассказывали им неприличные анекдоты.

Кроме того, десантники проводили нацистские вечеринки, использовали приветствия времен Третьего рейха.