Президент Ирана отреагировал на атаку Украины на резиденцию Путина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил попытку атаки украинских беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

В Кремле уточнили, что иранский лидер сделал свое заявление в ходе телефонного разговора с российским коллегой.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру. Обсуждена и ситуация вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.