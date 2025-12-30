Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что после попытки атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина Владимир Зеленский может бежать в ЕС или укрыться в бункере. Об этом генерал рассказал «Аргументам и фактам».

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Министр указал, что уничтожен был 91 беспилотник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал случившееся «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

«Зеленский будет долгое время скрываться в подземном укрытии либо находиться у своих покровителей в Европе, пытаясь переждать и избежать ответного удара», - предположил Липовой.

По мнению генерал-майора, Зеленский в очередной раз продемонстрировал, что «мир ему не нужен». Липовой заявил, что заявления Зеленского о желании завершить конфликт - «пустые слова и прикрытие для продолжения воровства».