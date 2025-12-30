Арестович предположил, как изменится позиция РФ после ударов по резиденции Путина

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире YouTube-канала предположил, как изменится переговорная позиция России после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента Путина.

По его словам, Россия выдвинет отстранение Владимира Зеленского от власти как условие для запуска мирного процесса. Арестович предположил, что Кремль поставит перед этим фактом американского лидера Дональда Трампа, если еще этого не сделал.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.