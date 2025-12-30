Сигнал из Вашингтона: новое коррупционное дело началась во время визита Зеленского к Трампу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально сообщило о вручении подозрений пятерым нардепам от партии «Слуга народа». Аналитики считают, что это новая попытка по разрушению вертикали власти Зеленского…

По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подозрения вручены участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде. Она обеспечивала депутатам неправомерную выгоду за «нужное» голосование. Координировал её деятельность один из народных депутатов, а указания по голосованию передавались через специально созданную группу в мессенджере.

Как поясняет САП, размер взяток определялся «показателем эффективности», который зависел от количества поддержанных депутатом законопроектов и его присутствия на заседаниях.

Суммы выплат отдельным нардепам колебались от 2 000 до 20 000 долларов, а общий распределённый объём средств составил не менее 145 000 долларов. Отмечается, что с сентября по ноябрь 2022 года ставка составляла 2 000 долларов, а с августа 2023 года выросла до 5 000 долларов. Распределение средств, как правило, происходило по четвергам в начале месяца по итогам выполненной «работы».

По информации СМИ, подозрения вручены нардепам Юрию Киселю, Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко. Сообщается, что в кабинете Киселя в течение двух лет велась прослушка НАБУ, на которой, в числе прочего, фиксировалась выдача зарплат в конвертах.

Именно Кисель считается самым близким к Зеленскому фигурантом, так как он давний знакомый Сергея Шефира, соратника главы Украины. Политик вырос в Кривом Роге — родном городе Зеленского и его окружения, где, по данным источников, он и познакомился с Шефиром, сохранив с ним выгодные связи. Его карьера стала вызывать споры уже летом 2019 года, когда он получил должность заместителя главы монобольшинства в парламенте. Оппоненты обвинили его в получении поста благодаря кумовству и покровительству.

На этом фоне сам Зеленский, как это происходило во время «дела Миндича», старается публично отстраниться от коррупционного скандала. В интервью Fox News он подчеркнул независимость антикоррупционных органов, отметив, что НАБУ и САП могут продолжать вручать подозрения кому бы то ни было.

«Антикоррупционные органы делают то, что должны. Они полностью независимы, никто им не мешает. Они проверяют то, что обязаны проверять. Неважно, близкий это человек или нет, знаком он нам или нет», — заявил он.

Нынешняя активность НАБУ и САП в отношении окружения Зеленского совпала с его визитом к Трампу в США. Это породило версии о том, что определённые силы таким образом пытаются повлиять на позицию Украины в переговорном процессе. «С учетом плотных связей НАБУ с ФБР, очевидным вариантом кажется, что Трамп подталкивает Зеленского к мирному соглашению», - пишет экс-нардеп Олег Царев.

Вместе с тем, у действий антикоррупционных органов есть и внутриполитическое объяснение, пишет украинское издание «Страна». Ряд аналитиков рассматривает их как попытку так называемой «антизеленской коалиции» ослабить контроль главы Украины над парламентским большинством и, следовательно, над Кабинетом министров.

В данную коалицию, по мнению наблюдателей, входят прозападные НПО, связанные с ними политики и СМИ, часть руководства НАБУ и САП, а также политические оппоненты Зеленского. По конституционному распределению полномочий, именно правительство обладает широкой исполнительной властью. Таким образом, цель этой коалиции — лишить Зеленского реальных рычагов управления, что не удалось сделать после «Миндичгейта».