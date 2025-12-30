Туркменистан осудил атаку Украины на резиденцию Путина

МИД Туркменистан официально осудил попытку атаки украинских оккупантов на резиденцию президента России Владимира Путина.

«В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне предпринимающихся усилий по урегулированию конфликта посредством переговоров», — говорится на сайте ведомства.

До этого Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Пакистан, Абхазия и другие страны осудили попытку атаки на резиденцию Путина.

В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.