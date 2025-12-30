Ошибочная политика нынешнего руководства Евросоюза привела Европу к кризису и создала на континенте угрозу войны. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, заверивший, что правительство его страны по-прежнему намерено придерживаться самостоятельной позиции в ЕС.

"Война, миграция и энергетическая безопасность. Не вдаваясь в подробности, Брюссель регулярно дает неверные ответы на эти важнейшие вопросы, тем самым препятствуя процветанию европейских народов и, по сути, ставя под угрозу будущее всего континента. Неутешительные результаты брюссельского руководства очевидны: страны Европы день ото дня скатываются к войне, в то время как мигранты наводняют улицы западных городов, а счета за электроэнергию на всем континенте резко увеличиваются", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что Венгрия ясно выразила свои намерения "оставаться в стороне от войны, не принимать мигрантов и не отказываться от российских источников энергии, чтобы у нее были самые низкие коммунальные платежи в Европе".

"У нас национальное правительство, поэтому мы опираемся на здравый смысл и реальность, принимая во внимание только один аспект: интересы венгерского народа", - отметил Сийярто.

По его словам, на этом фоне провальная политика Брюсселя, которая "привела Европу к кризису", становится все более очевидной и на континенте "началась патриотическая революция". Министр считает, что венгерскую позицию разделяют "все больше и больше других стран".

Сийярто подчеркнул, что с этой точки зрения парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 года будут иметь крайне важное значение, поскольку на них будет решаться вопрос о войне и мире. По его утверждению, венгерская оппозиция в случае прихода к власти будет следовать политике Брюсселя, ставя под угрозу безопасность не только своей страны, но и всей Европы. При таком развитии событий Венгрию ждут "отправка денег, оружия и солдат на Украину, прием мигрантов и отключение от российских энергоресурсов", предупредил министр.

Избирательная кампания в Венгрии выходит в новом году на финишную прямую. Согласно последним опросам, правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, опережает по популярности среди избирателей оппозиционную партию "Тиса", однако ожесточенная борьба между ними продолжается.