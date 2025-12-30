Власти Турции активизировали рейды против джихадистов

Власти Турции усиливают свои рейды против подозреваемых сторонников "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, полиция арестовала 357 подозреваемых в ходе общенациональной операции.

"Так же, как мы никогда не давали шанса тем, кто пытается поставить эту страну на колени терроризмом, мы не дадим им шанса в будущем", - сказал Ерликая. По данным властей, рейды были проведены в 21 провинции, сообщает Reuters. В понедельник трое полицейских и шесть подозреваемых экстремистов были убиты в ожесточенной перестрелке возле города Ялова, примерно в полутора часах езды к югу от Стамбула. Несколько полицейских получили ранения. Во время операции спецназовцы осаждали дом в течение восьми часов, а окружающая территория была тщательно оцеплена.

Более 100 подозреваемых уже были арестованы неделю назад. Их обвиняли в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год. Анкара ранее в этом году активизировала свои операции против подозреваемых боевиков ИГ. Почти десять лет назад джихадистскую группировку обвиняли в серии нападений на гражданские объекты в Турции, включая нападения на ночной клуб в Стамбуле и главный аэропорт города, в результате которых погибли десятки человек. Турция также была важным транзитным пунктом для боевиков, въезжающих и выезжающих из Сирии. В последующие годы полиция регулярно проводила операции против этой группировки. С момента волны насилия между 2015 и 2017 годами произошло всего несколько нападений. Тем не менее террористическая организация продолжает поддерживать экстремистские сети и логистические центры.