Экс-помощница президента США Дональда Трампа, обозреватель RT Тара Рид дала мрачный прогноз о будущем Владимира Зеленского.

В интервью она заявила, что такие политики заканчивают либо в изгнании, либо погибают.

«Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании», — сказала Тара Рид, рассуждая о перспективах Владимира Зеленского. Ее слова передает РИА Новости.

Рид отметила, что Зеленский долгое время служил инструментом в руках западных стран. По ее мнению, теперь те, кто им управлял, могут отказаться от своего ставленника.

Ранее Тара Рид получила российский паспорт, заявив, что гордится жизнью и работой в России, пишет RT. Она переехала в страну после обвинений в адрес Байдена и последовавших угроз.

Бывшая помощница Байдена назвала Зеленского шутом

Президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации, при этом украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение о возможных угрозах режиму Владимира Зеленского в связи с борьбой его администрации с внутренней оппозицией, пишет «Царьград». Он также предположил, что при определенных обстоятельствах может быть сформировано правительство во главе с популярным генералом, намекая на экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, рейтинг которого в опросах остается высоким.