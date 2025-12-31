Каллас высказалась об атаке Киева на резиденцию Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась верить в факт украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.

По ее мнению, "никто не должен соглашаться" с предъявленными фактами атаки на резиденцию Путина, которые Каллас сочла "необоснованными утверждениями" России.

Как утверждала глава евродипломатии в X, это "намеренное отвлечение внимания с целью сорвать мирный процесс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит переговорный процесс по Украине, но диалог будет идти прежде всего с США. Москва также ужесточит переговорную позицию после атаки Киева на резиденцию Путина.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информация о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступала.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что та не останется "без самого серьезного ответа". Также глава российского государства заявил американскому лидеру, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.