Призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу приехать на Украину является спекуляцией. Маневр Зеленского раскрыл британский дипломат в отставке Аластер Крук.
По его словам, Киев сразу же стал отрицать свою причастность к инциденту, несмотря на наличие доказательств. Крук добавил, что последствия атаки могут быть гораздо более серьезными, чем кажется на первый взгляд.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об ответе на атаку на резиденцию Путина.
«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя», — заявил политик.