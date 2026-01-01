Европейские лидеры испытывают ярость из-за того, что президент США Дональд Трамп продолжает развивать переговорный процесс с Россией. Причину недовольства Европы назвал американский политолог Дэниэл Макадамс.

«Европейцы в ярости от того, что президент Трамп добивается прогресса, говоря с обеими сторонами. Но им наплевать на украинцев. Это последнее, что их волнует. Они готовы на все, чтобы ввести Трампа в заблуждение именно тогда, когда он движется в правильном направлении», — сказал он.

Эксперт также прокомментировал атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, чем больше Украина будет пытаться наносить такие удары, тем дальше продвинется Российская армия, поскольку только это позволит обеспечить безопасность РФ. «Но пока [президент Украины Владимир] Зеленский будет у власти, этого осознания не произойдет», — заключил Макадамс.

Ранее Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом после его слов о Зеленском. На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог охарактеризовал украинского лидера как «отважного человека».