РИА Новости собрало реакции мировых лидеров и экспертов на «провокацию Зеленского» - попытку дронов ВСУ атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что позиция Москвы на переговорах по Украине неизбежно ужесточится.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Министр указал, что уничтожен был 91 беспилотник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал случившееся «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень зол», когда узнал о попытке атаки. Он подчеркнул, что сейчас «деликатный период и неподходящее время».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко озабочен» этими новостями. Он призвал «все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными» на дипломатическом пути и «избегать любых действий, способных навредить процессу».

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь призвал не допускать «расширения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций». Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал попытку атаковать резиденцию Путина «гнусным актом», представляющим «серьезную угрозу безопасности и стабильности».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Путиным «высказал возмущение» в связи со случившимся, сообщили в Кремле. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ также «решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников».

В МИД ОАЭ подтвердили «солидарность с президентом России, а также правительством и народом России», отмечает РИА Новости.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что позиция России на переговорах по Украине теперь «неизбежно изменится».