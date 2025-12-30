Евросоюз сменил риторику с агрессивной на «голубиное воркование», однако не отказался от своего курса на войну с Россией. Об этом сообщает «Царьград».

Переобувание на лету

В последние дни европейские политики демонстрируют «мастер-класс по переобуванию в полете». В частности, глава разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что РФ не намерена нападать ни на одну из стран Прибалтики, ни на НАТО в целом. Заявление полностью противоположно риторике, которую долгие годы озвучивают прибалтийские государства.

Другое «переобувание» совершил глава Минобороны Германии Борис Писториус — он заявил, что не верит в начало полномасштабной войны между Россией и НАТО. При этом в январе 2024 года он заявлял, что война с РФ начнется в «ближайшие три года-пять лет», а в 2025 году предупреждал, что Москва атакует страны альянса с 2029 года.

В действительности европейские ястребы столкнулись с огромным количеством проблем и вызовов — на их фоне нельзя дальше раскачивать «русскую угрозу». Население Европы устало от темы поддержки Украины: недавние опросы Politico показывают, что за сокращение поддержки Киева высказываются 46% немцев и 37% французов.

Смена настроений приводит и к политическому разброду, в котором наиболее наглядный пример показала Италия. Джорджи Мелони еще несколько месяцев назад поддерживало развёртывание многонациональных сил на Украине, а в начале декабря отказалось выделять деньги на американское оружие для ВСУ.

Провалом закончилась и попытка конфисковать замороженные активы России в депозитарии Euroclear. Руководству ЕС удалось лишь продавить решение о выделении займа Киеву в 90 млрд евро.

Угроза с Востока сохраняется

Происходящее изменение в заявлениях европейских политиков не означает, что ЕС передумал развязывать войну с Россией. В предыдущие годы под прикрытием военной риторики была проделана огромная работа — бюджеты продолжают осваиваться, но теперь это не требует «яростного пиара». Это видно на примере Германии, чьи оборонные концерны получили заказы на годы вперед.

Кроме того, страны Европы продолжают форсированными темпами развивать сеть логистических коридоров от Балтики до Черного моря, чтобы быстро собрать армию у российских границ. Кроме того, в Прибалтике продолжают развивать сеть военных баз, на которых уже развернуты сводные многонациональные батальоны — в будущем они достигнут оперативной готовности.

Также ЕС и НАТО не прекращают усилия по дестабилизации обстановки на южном фланге России. На Кавказе для Запада сложилась сложная ситуация, но противник не сдается. Как отмечает аналитический центр «Рыбарь», спустя после полгода после официального закрытия Информационного центра НАТО в Тбилиси уже новый центр начнет свою работу в Кутаиси.

Не менее напряженная ситуация в Армении. Несмотря на послушного для ЕС премьера Никола Пашиняна, западные страны сталкиваются с тем, что страна стала добычей Азербайджана и Турции. В результате политика Европы направлена на то, чтобы стабилизировать власть главы правительства, обеспечив преемственность власти и сохранение прозападной ориентации страны до лучших времен.

Впечатляющих успехов Запад добивается в Казахстане, где в декабре представили проект строительства четырех заводов для производства снарядов и других боеприпасов калибра НАТО. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец отметил, что переход военной промышленности страны на снаряды, не предназначенные для стран ОДКБ, в текущей ситуации «очень серьезно попахивает предательством».

«Он фактически сейчас становится помощником НАТО, того самого блока, который сегодня составляет главную угрозу для России», — высказался он об Казахстане.

В результате ЕС действительно меняет риторику, однако долгосрочные программы и начинания остаются в силе и реализуются в полном объеме. Европа все еще направлена на войну с Россией и не меняет этот курс, считает «Царьград».