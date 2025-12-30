Вскрылись новые шокирующие подробности в деле экс-принца Эндрю
Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле несовершеннолетними. Часть документов, на которые обратило внимание издание Daily Express, содержат информацию, касающуюся бывшего британского принца Эндрю.
Согласно части опубликованных документов, британский принц Эндрю посещал частный карибский курорт, принадлежавший бизнесмену Питеру Найгарду, который в 2024 году был осужден на 11 лет тюрьмы за совершение сексуальных преступлений. Это упоминание содержится в архивах Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми.
Ранее, в 2020 году, британские власти получили запрос о необходимости получения добровольных показаний от принца Эндрю по делам, связанным как с Эпштейном, так и с Найгардом.
Фоном для публикации документов послужило громкое уголовное дело против финансиста Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в создании преступной сети для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эпштейн умер в следственном изоляторе в августе 2019 года, не дожив до суда, при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством.