Вскрылись новые шокирующие подробности в деле экс-принца Эндрю

Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле несовершеннолетними. Часть документов, на которые обратило внимание издание Daily Express, содержат информацию, касающуюся бывшего британского принца Эндрю.

© Zuma/TACC

Согласно части опубликованных документов, британский принц Эндрю посещал частный карибский курорт, принадлежавший бизнесмену Питеру Найгарду, который в 2024 году был осужден на 11 лет тюрьмы за совершение сексуальных преступлений. Это упоминание содержится в архивах Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми.

Ранее, в 2020 году, британские власти получили запрос о необходимости получения добровольных показаний от принца Эндрю по делам, связанным как с Эпштейном, так и с Найгардом.

Фоном для публикации документов послужило громкое уголовное дело против финансиста Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в создании преступной сети для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эпштейн умер в следственном изоляторе в августе 2019 года, не дожив до суда, при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством.