Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал реакцию президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина показательной и призвал оценить возможную причастность Европы и НАТО к инциденту. Об этом он написал в соцсети X.

«Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина. Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс», — говорится в публикации.

Филиппо подчеркнул, что необходимо как можно скорее дать оценку роли европейских стран и НАТО в произошедшем, назвав атаку актом саботажа.

Ранее Министерство иностранных дел Бахрейна осудило попытку атаки на государственную резиденцию президента России.

Также немецкий журналист Томас Рёпер заявил RT, что стремящимся к миру сторонам придётся учитывать требования России, комментируя атаку ВСУ на резиденцию российского лидера.