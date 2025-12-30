СМИ раскрыли, почему мирный план по Украине «до смерти пугает» Европу

Высокопоставленный европейский дипломат заявил изданию Military Times, что Европу «до смерти пугает» план по урегулированию украинского кризиса, пишет Defense News. По его словам, европейцы не верят, что план обеспечит их безопасность.

В ноябре стало известно о новом мирном плане из 28 пунктов, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

В декабре Владимир Зеленский назвал двадцать пунктов мирного плана, который, по его словам, обсуждался в последние недели. Зеленский заявил, что в план включен пункт о «подтверждении суверенитета» Украины и соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Зеленский отметил, что также обсуждается численность ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время.

Собеседник Military Times среди европейских дипломатов заявил, что даже при условии прекращения огня и создания демилитаризованной зоны «потребности Украины и Европы в безопасности» не уменьшатся.

По словам собеседника издания, если Запад хочет, чтобы мирный план был надежным, ему придется сделать то, чего не предусматривают нынешние рамки плана: обеспечить соблюдение договоренностей «в режиме реального времени», а также сохранить Украину «вооруженной и финансируемой».

«То, что мы сделали до сих пор, не принесло результатов», - признал дипломат.

В Европе усомнились в перспективах мирного плана Зеленского

По его мнению, рамочное соглашение, ограничивающее численность ВСУ, оставляет неопределенными условия его исполнения и возлагает на европейцев непосильную ношу. По словам европейских чиновников, это «скорее стресс-тест, чем мирный план».