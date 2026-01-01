Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил соотечественников с Новым годом в том числе на русском языке. Свое поздравление он опубликовал в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В видеозаписи он произнес «с Новым годом!» на русском, а также на английском, итальянском и шведском языках, указав, что этим он подчеркивает, что внешняя политика Словакии ориентирована на все четыре стороны света.

Фицо, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стали единственными лидерами стран ЕС, кому направил праздничные поздравления президент России Владимир Путин.

