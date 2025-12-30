Что происходит в мире сегодня: соглашение РФ с Литвой и мнение Моди об атаке ВСУ

Во вторник, 30 декабря, стало известно, что газовые компании России и Литвы договорились о транзите газа в Калининград. В этот же день в Турции задержали более 350 подозреваемых в связях с «Исламским государством»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация»).

Россия и Литва подписали соглашение о транзите газа

«Газпром» и оператор газовых сетей Литвы Amber Grid подписали соглашение о транзите природного газа в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС.

В Amber Grid заявили, что срок действия нового контракта составляет пять лет. Стоимость услуги определил государственный совет Литвы по регулированию в сфере энергетики. На 2026 год уровень доходов запланирован в размере 30 миллионов евро. Объем намеченных поставок составляет 10,5 миллиона кубометров в сутки.

В Турции задержали более 350 подозреваемых в связях с ИГ*

Глава МВД Турции Али Йерликая заявил, что в стране задержали 357 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством»*. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Подозреваемые были задержаны в результате одновременных контртеррористических операций в 21-й провинции. Ранее прокуратура Стамбула сообщила об аресте 110 подозреваемых в связях с ИГ*. По данным прокуроров, 41 задержанный был связан с террористами, причастными к убийству трех полицейских в провинции Ялова. В прокуратуре заявили, что члены ИГ* планировали аналогичные нападения в Стамбуле во время новогодних праздников.

Моди высказался о попытке Киева атаковать резиденцию Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что он «глубоко озабочен» новостями о попытке дронов ВСУ атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае. Об этом Моди написал в соцсети X.

Моди подчеркнул, что «текущие дипломатические усилия представляют собой самый жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира». Он призвал «все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу».

В Йемене ввели чрезвычайное положение

Глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими ввел в стране режим чрезвычайного положения на 90 дней. Как сообщает Al Arabiya, аль-Алими потребовал от ОАЭ вывести свои силы с территории Йемена в течение 24 часов. Он также объявил о 72-часовой воздушной, сухопутной и морской блокировке всех пунктов въезда в Йемен

Аль-Алими заявил, что йеменское руководство «никогда не колебалось в противостоянии террористическим угрозам», и обвинил Южный переходный совет (контролирует юг Йемена) в отказе реагировать на призывы к урегулированию споров. Йеменский лидер также объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, заявив, что «роль ОАЭ теперь направлена против йеменского народа». Аль-Алими обвинил ОАЭ в поставке Южному переходному совету оружия на двух судах.

США обвинили в «многосторонней войне» против Венесуэлы

Депутат от правящей венесуэльской партии Сауль Ортега заявил, что США начали против Венесуэлы «многостороннюю войну», но страна готова противостоять американским угрозам. Об этом депутат рассказал РИА Новости.

Ортега обвинил США в попытках «разрушить международное сообщество». Он заявил, что новая доктрина Вашингтона «подразумевает целый ряд неприемлемых притязаний» в Южной Америке.

