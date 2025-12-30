«Объявят охоту»: отношение к неприкосновенности Зеленского изменилось на 180 градусов

ВС РФ готовят беспрецедентный ответ Украине за подлую попытку атаковать резиденцию президента Владимира Путина на Валдае. Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал «МК», каким может быть наш ответ и в какое время.

Напомним, накануне стало известно о попытке киевского режима нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина, где, возможно, президент собирался встретить Новый год. Внешнеполитическое ведомство России прямо заявило, что ответ на террористическую атаку будет не дипломатическим.

Владимир Попов напомнил, что Россия не нанесла ни одного дальнего удара по территории Украины с 24 по 26 декабря, когда там праздновали Рождество.

- Были только ответы на провокации на линии соприкосновения. То есть с нашей стороны был необъявленный праздничный «режим тишины». Противник же повел себя варварски: буквально накануне праздничных дней попытался атаковать резиденцию нашего президента. Скорее всего, такое решение было принято на уровне президента Украины. Конечно, это подлость невероятная. Если бы что-то прорвалось и достигло цели, то реакция с нашей стороны была бы незамедлительной и крайне резкой.

- Беспилотники хоть и не достигли цели, ответ тем не менее должен быть. Каким он будет?

- Даже говорить тяжело об этом, потому наша реакция будет очень серьёзной... Как только президент Украины появится в публичном поле, по нему точно прилетят не только «Герани», но и что-то посерьезнее. До этого мы не старались наносить ущерб Зеленскому или его ближайшему кругу. Сейчас, наверное, все поменяется на 180 градусов. Извините, к чему они стремились, то они получат. Думаю, один из актов ответа будет именно такого характера. Хотя сам Путин такого распоряжения давать не будет. За него решат наши военные.

В Киеве ждут финального удара после атаки на резиденцию Путина

- Когда может быть нанесен ответный удар?

- Возможно, со дня на день или в праздничные дни. Надо ведь выявить цели, а не запускать ракеты, только чтобы отметиться.

- Много потребуется времени для определения цели?

- Как уже сказал, наш ответ будет адресный, по «лежкам» Зеленского и его прихвостней. Известно, что у него был бункер под Львовом, в котором он скрывался еще в начале спецоперации. Если помните, он тогда имел весьма потерянный вид. Теперь будет то же самое. Он и его ближайшее окружение снова почувствуют на себе всю гамму этих эмоций. Подготовка ответа и приведение его в исполнение - это вызов для наших специалистов, которые отслеживают Зеленского и его людей, знают, где и когда он бывает. Не буду говорить как, но наверное, сейчас наши специалисты, подключат в том числе и свои финансовые возможности. А после получения нужной информации, думаю, будет удар и не один. Будет охота.